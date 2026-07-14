SON zamanlarda büyük sıkıntıya giren emlak sektörünün, özellikle "Korsan" emlakçılarla başı dertte...

Alanya'da uzun yıllardan beri bu sektörün içinde olan Elif Şahin de bu isimlerden birisi...

Çok eskiden beri tanışıklığımız var...

Bir kaç gün önce beni aradı...

Ses tonu, "Dokunsan ağlayacak" kıvamdaydı...

"Emlak sektöründeki tüm arkadaşlarımız kan ağlıyor, içinden çıkılmaz bir duruma geldik, her geçen gün daha da kötüye gidiyor" dedi...

Korsan emlakçılık yapanlardan bıktıklarını ve sorunun ana nedeninin bu olduğunu vurguladı...

"Yabancılar çok satış yapıyor, ofisleri yok, şirketleri yok, vergi mükellefi değiller ama bizden fazla satış yapıyorlar...

Önümüzü kesiyorlar, biz vergimizi düzenli olarak ödediğimiz halde işlem yapamıyoruz" dedi...

Emlak sektörüyle alakası olmayan bazı şirketlerin, onlarca yabancıyı bünyelerine alarak kayıt dışı emlakçılık yaptırdıklarını ifade etti...

"Sadece yabancılar değil" diye devam etti...

Resmi kurumlarda çalışan bazı memurların bile emlakçılık yaptığını, muhtarların, marketçilerin, sanayide çalışanların, garsonların, aklınıza gelebilecek her meslekteki insanların bir şekilde emlakçılık yaptıklarını anlattı...

"BİRİLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM"

Elif Şahin, "Birilerinin bu işe dur demesi lazım, vergi mükellefi olmayanların, belgesi olmayanların emlakçılık yapmalarına izin verilmemeli, denetimler artmalı, yaptırımlar getirilmeli" diyerek son verdi konuşmasına...

Bunlar zaten bildiğim konular...

Özellikle yabancıların devreye girmesiyle emlak sektörü geçekten büyük sıkıntıya girdi...

Neredeyse yaprak kımıldamıyor...

ALANYA'DA SORUN BÜYÜYOR

Nasıl bir çözüm yolu bulunur bilemiyorum ama Alanya'nın "Yabancı hegemonya" sorunundan bir an önce kurtulması gerekiyor...

Alanya'da her yeri istila etmeye başladılar...

Zaman zaman halk otobüsüne biniyorum...

Yaz, kış ne zaman binsem yerli vatandaştan çok yabancı görüyorum...

Böyle devam ederse, sadece emlak sektörü değil, diğer sektörler de yabancıların eline geçecek...

Güzellik merkezleri, misal...

Alanya'da evden çalışan çok sayıda yabancı var, bu sektöre hitap eden...

Tıpkı emlak sektöründe olduğu gibi, vergisi yok, algısı yok, dükkan kirası yok...

Kafalarına göre takılıyorlar...

Sadece yabancılar değil, bunları tercih eden yerli müşteriler de var...

Bu anlamda Alanya gerçekten çok başıboş kaldı...

Kim, kimi nasıl denetler bilemiyorum ama bir yolu olmalı mutlaka...

Alanya hızla elden gidiyor....

Böyle devam ederse yakın gelecekte Alanya'da yaşayan yerli halk, "Yabancı" statüsüne geçecek...

Elif Şahin'in de ısrarla vurguladığı gibi...

Bu tehlikeli gidişata birilerinin hemen "Dur" demesi gerekiyor...

Nokta...



Sporun birleştirici gücü esnafa yansıdı

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı...

Dedi ki...

"Metal İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odamız tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın ödül törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduk...

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere ve oda başkanlarımızla birlikte turnuvada dereceye giren takımlarımıza kupalarını takdim ederek başarılarını kutladık...

Dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhunun ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Alanya Metal İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın Başkanı ve yönetimi olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum...

Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı göstermiş oldukları mücadele ve fair-play anlayışından dolayı kutluyor, dereceye giren ekiplerimizi gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum...

Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, esnaf camiamızı aynı heyecan etrafında buluşturan bu tür sosyal organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum"...

Böyle başarılı organizasyonları alkışlamak lazım...

Nokta...

Hilmi Başkan bir kez daha vurguladı



İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Alanya'nın il olma zorunluluğunu bir kere daha vurgularken, hizmetler artan nüfusa cevap veremez hale geldi" dedi...

Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

“Alanya nüfus yoğunluğu bakımından aralarında otuza yakın ili geride bıraktı...

Bu nüfus yoğunluğu yaz aylarında milyonu aşıyor. Bu sonuca göre, Alanya artık bir il ölçeğinde büyüklüğe ve sorumluluğa sahip...

Ancak ne yazık ki aynı oranda hizmet, yatırım artışından söz etmek mümkün değil, nüfus ve şehir anlamda büyüme var, Ancak düzgün bir yapısal planlamanın olmadığı ortada...

Alanya büyüdü ama bu büyüme plansız, altyapısız ve denetimsiz şekilde gerçekleşti...

Nüfus artışıyla birlikte, trafik içinden çıkılmaz hâle gelmiş, su ve kanalizasyon altyapısı yetersiz kalmış, sağlık hizmetleri artan nüfusa cevap veremez duruma gelmiş, konut ve kira fiyatları vatandaşın belini büktü...

Tarım alanları yapılaşma baskısı altına girdi"...

Doğru söze ne denir...

Nokta...

"NATO Zirvesi turizme referans"



ESKİ Fahri Konsolos Nurkan Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen NATO Toplantısı’nın Türkiye’nin uluslararası itibarı, turizm potansiyeli ve kongre turizmi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti...

Şaşmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara’daki otellerin, kongre merkezlerinin ve tüm hizmet sektörünün Türk misafirperverliğini en üst düzeyde başarıyla sergilediğini vurgularken, "NATO zirvesinden yüzümüzün akıyla çıkarak ülkemizin Kongre turizminde de ne kadar başarılı olduğunu göstermiş olmanın gururunu yaşadık...

Türkiye, bu toplantıyla yalnızca diplomatik gücünü değil, mükemmel ev sahipliği kapasitesini ve turizmdeki uluslararası rekabet gücünü de başarıyla bir kez daha göstermiştir” dedi...

Emeği geçenleri biz de tebrik edelim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

BİR dönem Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yapan ve ortaya koyduğu performansla her zaman örnek gösterilen isimlerin başında gelen, 2 Nisan 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aktif siyaset hayatına nokta koyduğunu duyurduktan sonra iş hayatına odaklanan ve kendi sektöründe yaptığı farklı çalışmalarla takdir toplamaya devam eden, Alanya kamuoyunun yakından tanıdığı, sevip, saydığı isimlerden birisi olan Fikret Arık'a..

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ