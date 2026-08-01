Alanya Belediyesi, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında Oba Mahallesi 650 ada 1 parsele verilen yapı ruhsatına ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye, kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin eksik ve yanıltıcı olduğunu savunurken, ruhsat sürecinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tamamlandığını bildirdi.

RUHSAT SÜRECİNİN MEVZUATA UYGUN OLDUĞU SAVUNULDU

Belediyenin açıklamasına göre söz konusu yapı ruhsatı, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve yürürlükte bulunan imar planı hükümleri doğrultusunda teknik ve hukuki incelemeler tamamlandıktan sonra düzenlendi. Açıklamada, ruhsat işleminin tüm yönleriyle yasal çerçevede gerçekleştirildiği ifade edildi.

Belediye ayrıca, ruhsatın iptal edilmesi yönünde daha önce arsa sahibi tarafından dilekçe verildiğini, ancak kısa süre sonra aynı kişinin yeni bir başvuruyla bu talebinden vazgeçtiğini belirtti. Kuruma göre bu durum resmi kayıtlarla da belgelenmiş durumda.

TARTIŞMANIN ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIĞINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI

Resmi açıklamada, kamuoyuna yansıyan tartışmanın belediyenin ruhsat işlemlerinden değil, arsa sahibi ile yüklenici firma arasındaki özel hukuk ve ticari ilişkilerden kaynaklandığı savunuldu. Belediye, kurumun bu uyuşmazlığın tarafı olmadığını ve idari işlemlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca, belediyeyi hedef aldığı belirtilen gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı da bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Oba Mahallesi'nde bulunan 650 ada 1 parsele verilen yapı ruhsatı son günlerde sosyal medya paylaşımları ve bazı haberlerle kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Paylaşımlarda ruhsat sürecine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, Alanya Belediyesi bu iddiaların ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yayımladı.

İmar uygulamaları, Türkiye'de 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında belediyelerin yetki alanında yürütülüyor. Yapı ruhsatlarının düzenlenebilmesi için ilgili imar planları, teknik incelemeler ve yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ruhsat işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ise idari yargı veya özel hukuk süreçlerine konu olabiliyor. Alanya Belediyesi de son açıklamasında, söz konusu ruhsat işleminin bu yasal çerçeve içinde gerçekleştirildiğini ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.