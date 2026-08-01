Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayarak 4 milyon lira değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan H.K. isimli kadını arayan şahıslar, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp evdeki altınların terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Altınların incelenip geri verileceğini söyleyen şüpheliler, eve gönderdikleri kişi aracılığıyla ziynet eşyalarını teslim aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

4 AYLIK TAKİP VE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin ağları çözüldü. Sözcü'nün aktardığına göre, 29 Temmuz'da Denizli merkezli olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Soruşturma, şebekenin mağdurların evinden altınları alması için kullandığı kuryeleri internet üzerinden "günlük dolgun ücretli iş" ilanlarıyla bulduğunu ortaya çıkardı. İşe alınan bu kişilere sahte kamu görevlisi kimlikleri verilerek kurbanların adreslerine yönlendirildiği tespit edildi. Bu durum, dolandırıcıların yakalanmamak için doğrudan sahaya inmek yerine iş arayan sıradan vatandaşları paravan olarak kullandığını gösteriyor.

Jandarma yetkilileri, telefonda kendisini polis, savcı veya hakim olarak tanıtıp para ve altın talep eden hiç kimseye itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Vatandaşların şüpheli durumlarda herhangi bir teslimat yapmadan doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği vurgulandı.