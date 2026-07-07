MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı, malumunuz...

Tek listeyle yapılan kongrede Mustafa Türkdoğan, güven tazeleyerek yeniden Alanya İlçe Başkanı seçildi...

Öncelikle "Hayırlı olsun" dileklerimizi iletelim...

Türkdoğan ve ekibine "Başarılar" dileyelim...

Hazır "Ekip" demişken de buradan devam edelim...

Mustafa Başkan, yönetim anlamında gerçekten çok güzel bir ekip kurmuş...

54 kişiden oluşan ilçe yönetim kurulu listesi ile 82 kişiden oluşan il delege listesinde yer alan isimler "Tam isabet"...

Dikkat çekici tek nokta, Mustafa Sünbül ve Hüseyin Yıldız'ın listede yer bulamamış olmaları ki, Mustafa Başkan'ın bu konuda vardır bir bildiği elbette...

Cumhur İttifakı ortağı olarak halen ülke yönetiminde söz sahibi olan MHP, 2014 yılında böyle bir gücü yokken Alanya'da Adem Murat Yücel ile büyük bir zafer kazanmıştı...

Dönemin Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Hasan Sipahioğlu'nun "Bu çocuk mu beni yenecek" diye küçümsediği Yücel, sandıkta rakiplerine öyle bir tokat atmıştı ki, adeta yer yerinden oynamıştı...

O günlerden bugünlere gelene kadar köprünün altından çok sular aktı elbette...

Günümüzde MHP'nin Alanya'da önemli bir karşılığı ve gücü var...

Mustafa Başkan bu gücün farkında...

Farkında olduğu için de Alanya ölçeğinde hedefi büyük...

İşte bu hedefi tam 12'den vurabilmek adına gerçekten çok güzel bir ekip kurmuş...

Mustafa Türkdoğan başkanlığındaki bu ekibin başarılı olmaması için zerre kadar ⁬neden yok...

Ellerini oynatsalar, başarı kendiliğinden gelir...

Hem de koşarak...

Tam da bu noktada şunu da söyleyeyim...

Böyle bir ekip kurabilmek de büyük başarıdır...

Alınanı olur, küseni olur, darılanı olur...

Kırılanı olur...

Olur da olur...

Bu "Olurlara" meydan vermeden "Olmaz" kıvamına getirmektir olay...

Teşkilatçılıktaki başarı da önemli ölçüde bunun altında yatar...

Tıpkı Mustafa Başkan'ın başardığı gibi...

Nokta...



Sezon devam ediyor kimse memnun değil



ÜÇ aşağı, beş yukarı turizm sezonunun en hareketli, en hızlı, en çok kazandırması, en yoğun geçmesi gereken dönemdeyiz...

Öyle ya, temmuz ayının neredeyse ortasına gelmek üzereyiz...

Alanya'da güneş yine var, deniz yine var, kum yine var...

Turizm için gereken her şey var yani...

Ama turist yok...

Daha doğrusu "Yeterli sayıda yok"...

Bunu ben değil, turizmci söylüyor, otel sahipleri söylüyor...

Kısacası işi turizm sektöründen ekmek yemek olan herkes söylüyor...

A'sından Z'sine kadar kimse halinden memnun değil yani...

Ne derece doğru tam bilmiyorum ama otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 60, bilemediniz 70 civarında olduğu ifade ediliyor...

Şaşırıyorum...

Ve kendi kendime "Biz ne ara bu hale geldik" diye düşünüyorum...

Sizce...

Nokta...

Ne olacak bu Alanya trafiğinin çekilmez hali

KENDİME ait aracım olmadığı için toplu ulaşımın yanı sıra zaman zaman taksi kullanıyorum...

Taksi şoförlerinin çoğu tanır beni...

Ne zaman taksiye binsem "Abi Alanya trafiğinin hali ne olacak" diye sorarlar...

Başkent Hastanesi'nin önündeki trafik ışıkları misal...

Gündüz saatlerinde oldukça uzun araç kuyruğu olur...

Yolun sağına park eden araçlar da trafiği tıkayınca bekle babam bekle...

Araç sürücüleri için resmen işkence...

Bildiğiniz işkence...

Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıkları misal..

Hem gidiş hem de geliş istikametinde ilerlemek çok zor...

Son tahlilde Alanya'da trafik ve otopark sorunu dediğim gibi her geçen gün büyüyor...

Hızla göç almaya devam eden Alanya, böyle giderse her anlamda "Yaşanılmaz bir kent" haline gelecek...

Daha doğrusu gelmek üzere...

Eli kulağında...

Nokta...

Kadriye Hoca'dan çok önemli uyarılar

HEM başarılı bir eğitimci...

Hem öğretmenlik gibi kutsal bir meslek adına inançlı bir sendikacı...

Sosyal medya hesabını yakından takip ediyorum...

Hepsinden öte "Çok naif, çok kibar"...

Mesleğini, öğrencilerini çok seviyor...

Bu nedenle sendika işlerine girmiş sanırım...

Sürekli açıklama yapıyor, açıklamalarıyla uyarıyor...

En son dedi ki misal...

"Emekli öğretmenler mağdur, gelir adaletsizliği giderilmeli"...

O kadar haklı ki...

"Eyvallah Hocam" diyesi geliyor insanın...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

İŞ dünyasındaki yüksek performansının yanı sıra, Alanya Kahramanmaraş İş İnsanları Dernek Başkanı olarak ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla da dikkat çeken, insani ilişkileri son derece kuvvetli olan, gerek samimi, gerek güler yüzlü tavırları ile Alanya'nın sevilen, sayılan ve güvenilir isimleri arasında yer alan, genç yaşında edindiği önemli tecrübelerle örnek olmaya devam eden Orhan Maraşlıoğlu'na...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ