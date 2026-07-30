Ortadoğu denildiğinde akla gelen kavramlardan biri de kuşkusuz Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'dur. Yaklaşık yirmi yıldır bu proje etrafında sayısız yorum yapıldı. Kimileri BOP'u demokrasi ve reform hedefi taşıyan bir girişim olarak değerlendirdi; kimileri ise bölgeyi yeniden şekillendirmeye yönelik jeopolitik bir strateji olarak gördü. Tartışmaların merkezinde ise çoğu zaman İsrail yer aldı. ABD tarafından 2000'li yılların başında gündeme getirilen BOP, resmî söylemde demokrasi, ekonomik kalkınma, insan hakları ve istikrar hedefleriyle tanıtıldı. Ancak Irak Savaşı'nın ardından yaşanan gelişmeler, bu hedeflerin sahadaki uygulamaları konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Bölge ülkelerinde yaşanan istikrarsızlık, milyonlarca insanın yerinden edilmesi ve uzun süren çatışmalar, projenin amaçları ile sonuçları arasındaki farkı daha görünür hâle getirdi. İsrail'in bu tartışmalardaki yeri ise farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Bir görüşe göre, bölgedeki güç dengelerinin değişmesi ve bazı tehditlerin zayıflaması İsrail'in güvenlik ortamını olumlu etkileyebilir. Buna karşılık, başka araştırmacılar BOP'un doğrudan İsrail'in çıkarları için hazırlanmış bir proje olduğu yönündeki iddiaların akademik literatürde kesin olarak doğrulanmadığını; bu konuda farklı yorumların bulunduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, siyasi söylemler ile kanıta dayalı akademik değerlendirmeleri birbirinden ayırmak önemlidir. Bugün geriye dönüp bakıldığında şu soruyu sormak gerekiyor: BOP gerçekten vaat ettiği demokratik dönüşümü sağlayabildi mi? Irak, Suriye ve Libya örnekleri, bölgenin daha istikrarlı değil, birçok açıdan daha kırılgan bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Elbette bu gelişmeleri yalnızca tek bir projeyle açıklamak mümkün değildir; bölgesel aktörlerin politikaları, uluslararası güç rekabeti ve iç dinamikler de belirleyici rol oynamıştır. Ortadoğu'nun geleceği, tek bir ülkenin ya da tek bir projenin perspektifiyle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. İsrail'in güvenlik kaygıları, Filistin meselesi, İran'ın bölgesel etkisi, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve küresel güçlerin rekabeti aynı denklemin parçalarıdır. Bu nedenle BOP tartışmalarını değerlendirirken duygusal yaklaşımlardan çok, tarihsel belgeler, uluslararası hukuk ve akademik araştırmalar ışığında hareket etmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Sonuç olarak, BOP ile İsrail arasındaki ilişki üzerine farklı görüşler bulunmaktadır. Kesin yargılar yerine, farklı kaynakları karşılaştıran ve kanıta dayalı analizlere dayanan bir yaklaşım benimsemek, konuyu daha doğru anlamaya katkı sağlayacaktır. Şu bir gerçek ki; BOP’un bölge ülkelerine huzur ve demokrasiyi getirmesi tamamen bir yalandır. Yegâne amacı İsrail’in varlığını ve güvenliğini garanti altına almak, diğer tarafta ise bu coğrafyada yaşayan mazlum halkları kan ve gözyaşıyla baş başa bırakmaktır.