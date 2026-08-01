Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren yeni finansman kararlarını duyurdu. Erdoğan'ın aktardığına göre, hazine destekli kredilerde üst limitler yeniden belirlenirken, dar gelirliler için yeni bir kiralık sosyal konut modeli de hayata geçiriliyor.

Açıklanan yeni paket kapsamında, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin üst limitleri ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi.

ESNAF KREDİ LİMİTLERİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Hazine destekli bu finansman modeli, işletmelerin nakit akışını ve yatırım gücünü desteklemeyi amaçlıyor. İşletme kredilerindeki 1,5 milyon liralık yeni limit günlük ticari faaliyetleri ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılarken, 3,5 milyon liraya çıkarılan yatırım kredisi limiti esnafın doğrudan demirbaş, ticari araç veya yeni üretim makinesi alımlarında kullanılabilecek. Bu ayrım, esnafın hem mevcut kapasitesini korumasına hem de fiziki büyüme yatırımları yapmasına olanak tanıyor.

İSTANBUL İÇİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NASIL İŞLEYECEK?

Toplantıda barınma politikalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının başlayacağını bildirdi. Eylül ayında talep toplanmaya başlanacak olan projede hak sahipleri noter huzurunda kura ile belirlenecek. Evler, piyasa rayiç bedelinin altında bir fiyatla üç yıllığına kiraya verilecek. Üçüncü yılın sonunda tahliye ve bakım süreçleri tamamlanan konutlar, kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilerek on binlerce dar gelirli aile arasında bir sirkülasyon sağlanacak. Ayrıca "Yarısı Bizden" kampanyasıyla 377 bin konutun dönüştürüldüğü, "Ev Sahibi Türkiye" projesiyle de 100 bin sosyal konutun inşa edildiği aktarıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN EKONOMİK BOYUTU NEDİR?

Muhalefetin gündemini eleştiren ve Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattıklarını belirten Erdoğan, terörün ülkeye maliyetine dikkat çekti. 40 yıldır süregelen terör sorununun Türkiye'ye ekonomik faturasının 2,3 trilyon doları aştığı vurgulandı. Öte yandan AK Parti'nin güncel üye istatistikleri de paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde üye sayısı 11 milyon 710 bine ulaşırken, son 6 ayda partiye 166 bin 612 yeni üye katıldı.