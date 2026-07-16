CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), bu memleketin en köklü siyasi partilerinden birisidir, hiç kuşkusuz...

Son zamanlarda parti içinde genel başkanlık konusunda yaşanılan olaylar da malumunuz...

Bu olaylar, Alanya siyaset dünyasına da yansıyor doğal olarak...

Şu anda tüm gözler CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibinde...

İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ekibiyle birlikte tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koyarken, Özgür Özel tarafında yer aldığını ifade etmişti...

Bu gelişmelerin ardından "İstifa ettiler, edecekler" beklentisi had safhaya ulaştı...

İstifa etmeseler de zaten görevden alınacaklar...

Bekentiler bu şekilde...

Bu beklentiler, bugün, yarın gerçekleşti ve Kandemir görevinden ayrıldı diyelim...

Peki sonrasında ne olur?..

Olacağı şu...

CHP gibi köklü bir parti, Alanya'da "Başsız" ve "Yönetimsiz" kalır...

Bu aşamada ve bu şartlar altında hiç bir CHP'li elini taşın altına koymaz, koyamaz...

Bir dönem Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapan Sefa Çorbacı'nin ismi geçiyordu, misal...

Ancak ne dedi Çorbacı...

"Kendime hain damgası vurdurmam"...

Siyasi etik anlamında Sefa Çorbacı'yı bu açık ve net tavrından dolayı yürekten kutluyorum...

Yerel anlamda iktidarda olan bir partinin ilçe başkanlığı teklifini elinin tersiyle itmesi gerçekten takdir edilecek bir davranış...

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olarak görev yapan Gökhan Sipahioğlu'nun da ismi geçiyor...

Alanya siyaset dünyasının genç ve başarılı ismi Gökhan Sipahioğlu'nun da bu teklife olumlu bakacağını düşünmüyorum doğrusu...

Sağlam kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, Alanya Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Osman Özçelik de partisinden istifa etmeye hazırlanıyor...

Halen neyi bekliyor, neyin hesabını, kitabını yapıyor tam olarak bilemiyorum ama bana göre şimdiye kadar çoktan istifa etmesi gerekirdi...

Siyasi etik ve kamuoyu beklentileri bunu gerektiriyor çünü...

Keza Alanya Belediye Başkan Yardmcısı Nazmi Zavlak gibi adeta CHP'nin içinde büyümüş bazı isimler açısından da beklentiler aynı...

Son tahlilde Bülent Kandemir ve ekibi, şimdiye kadar çoktan görevden alınırdı ama...

Evet ama...

Yerine koyacak isim bulamıyorlar...

Bu tamamen benim düşüncem...

"Sazan" misali, böyle bir teklife balıklama atlayaca isimler yok mu? derseniz, "Elbette var" derim...

Ama bu isimlerin hiç birisi CHP gibi hem köklü hem de yerelde iktidar olan bir partinin yükünü taşıyacak kapasitede değiller...

Bu da tamamen benim düşüncem...

Son olarak şunu da söyleyeyim...

Hani kamuoyunda "Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, AK Parti'ye geçecek" şeklinde bazı söylentiler var ya...

İşte bu anlamda kapalı kapılar arkasında bazı görüşmeler yapıldığı bilgisi de geldi şahsıma...

Doğru mu, yanlış mı bilemiyorum...

Ama ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Ateş olmayan yerden duman tütmez"...

Nokta...

AK Parti Alanya'da Mustafa Toklu farkı

ALANYA'DA "AK Parti" denilince akla gelecek ilk sisimlerden birisi, geçmiş dönemlerde İlçe Başkanı olarak başarıyla görev yapmış Mustafa Toklu olur, hiç kuşkusuz...

Alanya İlçe Başkanlığı görevini Mehmet Şarani Tavlı'ya devrettikten sonra da sahadan ayrılmayan Mustafa Toklu, hemen hemen her etkinlikte ter alarak partisine destek olmaya devam ediyor...

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim...

Mustafa Toklu'nun bu çizgisi, önümüzdeki yerel seçimler için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor...

Yani...

Yanisi şu...

Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Mustafa Toklu olacak...

Bu kesin bir bilgi değil elbette...

Sık sık önümüze konulan fotoğraflardan elde edilen sonuç...

Mustafa Toklu, bu memleketin yetiştirdiği genç ve başarılı siyasetçilerden birisi...

Alanya'yı yönetmeye talip olması son derece doğal...

Ve bana göre çok yakışır...

Nokta...

Alanya'da eğlence mekanları sıkıntılı



ÖZELLİKLE son zamanlarda esnaf gerçekten kan ağlıyor...

İster simit satsın, ister hizmet sektöründe yer alsın...

Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz...

Kime sorsanız "Öldüm, bittim yandım" diye feryat ediyor...

Hele hele eğlence sektöründe yer alan mekanlar...

"Bırakın para kazanmayi, personel ücetlerini bile ödeyemez duruma geldik" diye feryat ediyorlar...

Ekonomik şartlar...

Vatandaşın alım gücünün yok denecek kadar azalması...

Maliyetlerin her geçen gün biraz daha artması...

Pahalılık...

Bunları üst üste koyunca, "Ağlamaklı" son kaçınılmaz oluyor...

Bu sektörden ekmek yiyen, karnını doyuran, evini geçindiren bir sürü insan var...

İşte onların gözüyle bakıyorum konuya...

Söyleyecek fazla bir şey de bulamıyorum...

Nokta...

Alanya sahillerinin durumu içler acısı



HANİ "Gına gelmek" diye bir söz vardır...

Bıkmak, usanmak anlamında...

Bu yazıyı yazarken, tam da bu kıvamdayım...

Yazmaktan, söylemekten, sık sık güneme taşımaktan "Gına geldi" inanın...

Her gün onlarca şikayet geliyor...

Bu şikayetleri dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar yansıtmaya çalışıyoruz...

Ama sonuç yok...

Kimse üstüne alınmıyor nedense...

Alanya sahilleri, yıllardan beri kaderine terk edilmişliğin ızdırabını yaşıyor...

Yazıp, söylemekten, gündeme taşımaktan, uyarmaktan vazgeçmeyeceğiz elbette...

Bir gün sesimizi duyan olur belki...

Belki...

Nokta...