Alanya'da turizm sezonu devam ederken sektör temsilcileri, ziyaretçilerin tatil tercihleri ve harcama alışkanlıklarında belirgin bir değişim yaşandığını ifade ediyor. Özellikle Avrupa pazarından gelen misafirlerin sayısındaki artış sürerken, turistlerin konaklama dışındaki harcamalarda daha planlı hareket ettiği ve fiyat-performans dengesini öncelediği belirtiliyor.

AVRUPA PAZARI GÜÇLENİRKEN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Turizm sektöründeki değerlendirmelere göre Alanya'da son dönemde Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ağırlığı artarken, bazı geleneksel pazarlarda ise önceki yıllara kıyasla hareketlilik farklı seyrediyor. Sektör temsilcileri, turistlerin tatil süresince gereksiz harcamalardan kaçındığını, restoran, alışveriş ve eğlence tercihlerinde bütçelerini daha dikkatli yönettiğini ifade ediyor. Bu durumun yalnızca Alanya'ya özgü olmadığı, yüksek enflasyon ve Avrupa'daki ekonomik belirsizliklerin birçok destinasyonda benzer tüketici davranışlarını ortaya çıkardığı değerlendiriliyor.

ESNAF İÇİN OTEL DIŞINA ÇIKAN TURİST ÖNEMİNİ KORUYOR

Turizm gelirinin şehir ekonomisine yayılması açısından otel dışına çıkan ziyaretçiler büyük önem taşıyor. Sektör temsilcileri, özellikle İskandinav, İngiliz ve Hollandalı turistlerin kent merkezinde vakit geçirmeye, alışveriş yapmaya ve yerel işletmeleri tercih etmeye daha istekli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle çarşı esnafı ve küçük işletmeler açısından yalnızca turist sayısı değil, ziyaretçilerin şehir içinde geçirdiği süre ve harcama eğilimi de belirleyici oluyor.

SEKTÖR YENİ PAZARLARA ODAKLANIYOR

Alanya'da faaliyet gösteren turizm işletmeleri, değişen turist profiline uyum sağlamak için farklı ülke pazarlarına yönelik tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa pazarındaki hareketliliğin korunması, yeni uçuş bağlantılarının artırılması ve sezonun daha uzun bir döneme yayılması sektörün öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında kaliteli hizmet, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir turizm anlayışının rekabet gücü açısından daha da önem kazandığı vurgulanıyor.

ALANYA EKONOMİSİNE DOĞRUDAN YANSIYOR

Turistlerin daha kontrollü harcama yapması yalnızca konaklama sektörünü değil; restoranlar, kafeler, hediyelik eşya işletmeleri, ulaşım hizmetleri ve yerel esnafı da etkiliyor. Uzmanlar, ziyaretçi sayısındaki artış kadar kişi başına yapılan harcamanın da destinasyon ekonomisi açısından kritik olduğunu, bu nedenle Alanya'nın farklı gelir gruplarına hitap eden turizm ürünlerini geliştirmesinin önem taşıdığını ifade ediyor.