Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 Ağustos Cumartesi günü şebeke yatırımı ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. AEDAŞ kesinti programına göre çalışmalar Çamlıca, Dere, Mahmutseydi, Türkler, Türktaş ve Süleymanlar mahallelerinin belirli bölümlerini kapsıyor.

Kesinti programı iki ayrı zaman diliminde yürütülecek. Bazı bölgelerde enerji kesintisi 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanırken, Türktaş ve Süleymanlar mahallelerindeki çalışmaların 13.00-18.00 saatleri arasında tamamlanması planlanıyor.

SABAH BAŞLAYAN KESİNTİDEN HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

09.00-16.00 saatleri arasındaki yatırım çalışması nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nin Buladanpınarı ve Razlı bölgelerine elektrik verilemeyecek. Aynı saatlerde bakım çalışmaları kapsamında Dere Mahallesi Çukuryurt bölgesi ile Çukuryurt Sokak, Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınar Sokak ve Türkler Mahallesi Uşakpınar Sokak da kesinti programında yer alıyor.

TÜRKTAŞ VE SÜLEYMANLAR’DA KESİNTİ 18.00’E KADAR SÜRECEK

Günün ikinci kesinti programı 13.00’te başlayacak. Türktaş Mahallesi merkez bölgesi, Merkez Sokak ve Tefekli Ağaç Sokak ile Süleymanlar Mahallesi Anbarlar Sokak’ta bakım çalışması nedeniyle saat 18.00’e kadar enerji kesintisi uygulanacak.

Dağıtım şirketi, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini bildirdi. Programda belirtilen bitiş saatleri planlanan çalışma süresini gösterirken, sahadaki işlemlerin erken tamamlanması halinde bölgelere daha önce enerji verilebilecek.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların buzdolabı, modem, bilgisayar ve klima gibi cihazlar için önlem alması; asansör kullanımı ile elektrikle çalışan sağlık cihazları konusunda kesinti saatlerini dikkate alması gerekiyor. Güncel kesinti ve arıza bilgileri AEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama kanalları ile 186 numaralı elektrik arıza hattından kontrol edilebiliyor.