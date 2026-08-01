Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezon öncesi hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmalarını azaltmak amacıyla teknolojik bir güncellemeye gidiyor. Sözcü Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, kulüplerin uzun zamandır beklediği çipli top teknolojisi lig maçlarında resmen kullanılmaya başlanacak.

Uygulama kapsamında stadyumlardaki VAR altyapısı da güçlendirilecek. Hassasiyeti artırmak için her stadyuma 4 adet fazladan kamera yerleştirilmesi planlanıyor. Sistemin çalışmasını sağlayacak çipli topların federasyona yaklaşık 7 milyon TL maliyet yaratması öngörülüyor. TFF yönetiminin yüksek maliyet sebebiyle FIFA ve yayıncı kuruluştan finansal destek talep edeceği, olumsuz yanıt alınsa dahi projenin hayata geçirileceği aktarıldı.

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Küresel futbol turnuvalarında test edilen bu teknoloji, topun içine yerleştirilen sensörler aracılığıyla saniyede yüzlerce kez veri göndererek çalışıyor. Yarı otomatik ofsayt sistemiyle entegre edilen çipler, topa temas anını milisaniyelik hassasiyetle tespit edip VAR odasındaki hakemlere kesin veriler sunuyor. Süper Lig'de bu sisteme geçilmesiyle birlikte özellikle ofsayt çizgisi çekilirken yaşanan zaman kayıplarının ve insan kaynaklı hataların en aza indirilmesi hedefleniyor.