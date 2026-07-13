EMPATİ...

"Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyması...

Olaylara onun gözünden bakmayı, ne hissettiğini ve ne düşündüğünü doğru anlamayı sağlar...

Bu duygudaşlık hali, insan ilişkilerini güçlendirir ve iletişimi kolaylaştırır"...

Böyle tarif ediliyor, bu cümlelerle açıklanıyor...

Empati kurabilmek güzeldir aslında...

Zaman zaman yapmaya çalışırım...

"Ben olsam" diye başlayan cümleler kurup, yapacaklarımı, yapmak istediklerimi bir bir sıralarım kendi içimde...

İşte bu anlamda özellikle son zamanlarda kafayı Osman Başkan'a taktım...

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e...

Yanlış anlaşılmasın...

Hedefim Alanya'yı yönetmek filan değil...

Alanya bir şekilde yönetiliyor zaten...

Bir başka deyişle "İdare ediliyor"...

"Kafayı Osman Başkan'a taktım" dememdeki kastım şu...

Empati kurmaya çalışarak, kendimi Osman Başkan'ın yerine koyuyorum...

Ve kendi kendime şu soruyu soruyorum...

"Alanya Belediye Başkanlığı gibi büyük sorumluluk ve özveri isteyen bir göreve talip olur muydum?..

Öyle bir nefeste kolay yanıt verilecek bir soru değil aslında...

Artıları olduğu gibi, eksileri de var...

Eksileri daha çok "Özel yaşam" anlamında...

Böyle bir görevdeysen, özgür değilsin bir kere...

Gece istediğin saatte uyuyup, sabah istediğin saatte uyanmak gibi bir lüksün yok, misal...

Cumartesin yok, pazarın hiç yok...

Toplantılar...

Ziyaretler...

Etkinlikler...

Açılışlar...

Kapanışlar...

Hizmetler, Yatırımlar...

İncelemeler...

Kaprisler...

Küsmeler, kırılmalar...

Biri sağ kolundan asılır, diğeri sol kolundan...

Herkesi aynı anda memnun edebilmek mümkün değildir...

Ancak sen hepsine yetişmek, hepsinin gönlünü almak zorundasındır...

Filan...

Diğer taraftan, Osman Tarık Özçelik'in, belediye başkanı olmadan önceki hayatının ne kadar huzurlu, keyifli, rahat olduğu herkes tarafından biliniyor...

İşte bu artılar ve eksiler, Osman Başkan açısından birikmeye devam ediyor...

Daha diğer taraftan, Osman Tarık Özçelik, siyaset tutkunu olan, "Alanya'ya hizmet ederek borcumu ödemek istiyorum" edebiyatına sarılan yapıda da değil...

2024 yıında yapılan yerel seçimlerde kendisine güzel bir "Muz orta" yapıldı, O da ister istemez vurdu ve gol oldu...

Aynı orta önümüzdeki yerel seçimlerde illaki tekrar yapılacak...

Tam da bu noktada insanın aklına şu geliyor...

Osman Tarık Özçelik, bu ortaya da vurup, gol atmaya çalışacak mı?..

Yoksa "Görmemezlikten" gelip, topun auta çıkmasına izin mi verecek?..

İşte bu anlamda da empati yapmaya çalışıyorum ancak işin içinden ben bile çıkamıyorum...

Bir de siz deneyin isterseniz...

Nokta...

Milletvekili Kaya Tokar Yaylası'nda



ALANYA'DA 22'nci kez kapılarını açan Tokar Yayla Şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi...

Kültürel bağları güçlendirmek ve yayla geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, renkli görüntülere sahne oldu...

Geniş katılımla gerçekleştirilen Tokar Yayla Şenlikleri'ne bölge halkının yanı sıra siyasi isimler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya da katıldı...

Şenlik alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaya, "Emeği geçen, katkı sunan, misafirperverliğiyle gönlümüzü ısıtan herkese teşekkür ediyorum...

Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, nice güzel şenliklerde yeniden buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı...

Son tahlilde Milletvekili Kaya halkın içinde olmaya devam ediyor...

Nokta...

Mehmet Al'dan yeni Başsavcı'ya ziyaret

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi kapsamında yapılan yeni atamalarla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Abdullah Sert, görevine başladı...

Daha önce Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Abdullah Sert, yeni görev yeri olan Alanya Adliyesi’nde mesaisine resmen başladı...

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yeni dönem başlarken, Gazeteci Mehmet Al, yeni Başsavcı Abdullah Sert'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti...

Halen DİM Medya bünyesinde görev yapan asayiş haberlerinin usta ismi Mehmet Al, "Yeni Başsavcımız Sayın Abdullah Sert'e DİM Medya adına başarı dileklerimizi ilettim...

Sayın Başsavcımıza gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Ben de gerek şahsım gerek DİM Medya adına yeni Başsavcımıza görevinde başarılar dilerim...

Alanyamız için hayırlı ve uğurlu olsun...

Kazanan hiç şüphesiz Alanya olacaktır...

Nokta...

Özçelik kendini serin suya bıraktı

MURAT Özçelik...

Diş Hekimi...

Aynı zamanda Alanya ve Gazipaşa siyaset dünyasının yakından tanıdığı başarılı genç bir siyasetçi...

Geçtiğimiz günlerde memleketi olan Gazipaşa'nın Macar Köyü'nde deniz keyfi yaptı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçelik, şu ifadeleri kullandı...

"Köyüm Macar'da Kütüklük Sahili'nde deniz keyfi yaptık...

Sahilde yapılan yol ve düzenleme için muhtarımıza teşekkür ederim"...

Sıcak havaların iyiden iyiye bunalttığı şu günlerde kendini serin sulara bırakan Murat Özçelik, biraz olsun serinlemiştir umarım...

Özçelik'in, siyaset arenasında yürüyeceği daha çok yolu var...

Genç doktorumuza başarılar dilerim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı olarak görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu performansla partisine büyük katkılar yapan, genç yaşta girdiği siyaset dünyasında başarılı çalışmalarıyla çıkış yaparak dikkat çeken, AK Parti Genel Merkez kararı ile Doğu Marmara Koordinatörü olarak atanan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden, siyasi anlamda önemli hedefleri olan, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile bilinen Mustafa Toklu'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ