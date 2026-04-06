Bilader, bunn dün galdığımız yerden devam ediyoz. Öküz süsdüğünde domuzlag gılan, ön dişleri dökülen Sepedci'nin Zeki, iki ay soona askere varır. Orda öteki askerler "Altın diş geldi, altın diş geddi" deyi Zeki'ye laab dagmışlar. Zeki engi laabı hazedmemiş. Zeki askerden izinli geldii vakıd, altın dişlerini sögdürmüş, normel dişe çevirdmiş. Bu arada Hasan Emmi, öküzün yarı parasını veresiye aldığından, öküzün saabı parasını isdemeye gelmiş. Hasan Emmi, "Engi öküz süseemiş. Beni süsdü. Benim oğlanın da dişlerini gırdı atıverdi. Ben galan parayı vermem" demiş. Öküzün saabıyla gavga edivermişler. Sizin annaacaanız Hasan Emmi engi öküzün galan parasını vermemiş. "Öküzün galan parasının iki gatını oğlanın dişine harcandığ" deyi digmiş dünnaa, vermemiş parayı. Emme Sepedci'nin Hasan Emmi engi işde haglı bilader. Öküzün saabı satarkana "Arga daş, benim malım süser" demesi ilazım. Engile habarsız verdiinde, bi Hasan Emmi'yi süsmüş, bi de Zeki'yi süsmüş, ikisini de avkalamış atıvermiş. Zeki'nin dişini dünnaanı döğmüş. Engi herifler ölse noolucaadı? Emme saabı "Öküz süser" desedi, ne Hasan Emmi, ne de Zeki öküze yanaşmazlardı. Velasıl kelam, engi öküz hikayesi de işdacıkana engile bilader.

Benden bunnlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.