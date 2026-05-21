CHP’de 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultaya ilişkin açılan davada Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar siyasetin gündemine oturdu. Mahkemenin “mutlak butlan” değerlendirmesi sonrası parti içinde yeni bir tartışma başladı.

Kararın ardından gözler yalnızca Ankara’ya değil, CHP’li belediyelere de çevrildi. Antalya Alanya’da ise dikkatler Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediye meclis üyelerine yoğunlaştı.

ANKARA’DAKİ KRİZ ALANYA’YA YANSIDI

CHP kulislerinde, kurultay sürecine ilişkin hukuki gelişmelerin ardından yeni siyasi senaryolar konuşulmaya başladı. Özellikle Genel Başkan Özgür Özel’in yaptığı “Alternatiflerimiz var” açıklaması, parti içinde farklı bir oluşum ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Ankara’daki siyasi hareketlilik, yerel yönetimlerde de dikkatle takip ediliyor. Alanya’da son yerel seçimlerde “Birleş Alanya” sloganıyla geniş destek alan Başkan Osman Tarık Özçelik’in nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

“BİRLEŞ ALANYA” EKİBİ NASIL HAREKET EDECEK?

Alanya siyasetinde son dönemin en dikkat çeken başarılarından birine imza atan Özçelik ve ekibinin önünde kritik bir süreç olduğu konuşuluyor.

Kentte siyasi kulislerde şu sorular dillendiriliyor:

CHP içinde mi devam edilecek?

Olası yeni oluşuma destek verilecek mi?

Belediye meclis grubunda ortak hareket korunacak mı?

Şu ana kadar Başkan Özçelik cephesinden süreçle ilgili resmi bir değerlendirme yapılmadı.

ALANYA’DA GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARDA

CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca genel merkezi değil, yerel yönetimleri de doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Antalya Alanya gibi siyasi dengelerin hassas olduğu bölgelerde atılacak adımların önümüzdeki dönemde yeni tartışmalar doğurabileceği belirtiliyor.