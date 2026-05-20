Kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan annelerin; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olan doğum izinleri, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olarak düzenlendi. Çoğul doğumlarda ise 2 haftalık ilave izin hakkı verildi.

Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

İKİZ BEBEĞİ OLANLARIN İZNİ NE KADAR OLACAK?

İlave doğum izni, çoğul gebeliklerde 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı.

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, istemeleri hâlinde doğumdan önceki son 3 haftaya kadar kurumlarında çalışabiliyordu.

Yeni düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesiyle doğum sonrasına aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

EK DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH NE?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olanlara, talepleri hâlinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE ZAMAN DOĞUM YAPMIŞ OLMAK GEREKİYOR?

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.

15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

İZİN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026 tarihinden geriye doğru 168 gün sayılacak.

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.

BAŞVURULARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ NE?

Doğum izninden yararlanacak kişiler, 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek.

Başvurular bugün (4 Mayıs) başlayacak ve 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

DOĞUM İZNİNDE OLANLAR NE YAPACAK?

Özel sektör ve kamuda çalışan ancak hâlen doğum izninde olanların rapor süreleri SGK tarafından güncellenecek.

Bu durumda olan anneler, sistem üzerinden doğum izninin bitimine ne kadar süre kaldığını öğrenebilecek.

İLAVE DOĞUM İZNİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

İlave doğum izninden yararlanacak çalışan anne sayısının ilk etapta 20 bin civarında olduğu öngörülüyor.

SGK’nın kamu ve özel sektördeki doğum izni başvuruları üzerinden yapacağı çalışmalar sonucunda bu rakamın artacağı hesaplanıyor.

DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Doğum izni kapsamında verilen geçici iş göremezlik ödenekleri de güncellenen tarihlere göre yeniden hesaplanacak.

Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak.

SGK’lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplamayla izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek.

Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olanlara 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlara 149 bin 333 TL, 50 bin TL olanlara ise 186 bin 667 TL ödenecek.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi kesinti yapılmadan doğum izni süresince tam olarak devam edecek.

Yeni anne olan bir memur, doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ

Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi imkânlardan yararlanma oranları oldukça düşük.

Çalışan kadınların yalnızca yüzde 24,22’si ücretsiz doğum izni kullanıyor.

Sonuç olarak, doğum yapan annelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmeleri ve onları daha sağlıklı yetiştirebilmeleri için ek imkân sağlanmış oldu.