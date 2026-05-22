Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti adına görev yapan 3 avukatın yetkisini kaldırdı. Kararın resmi yazıyla CHP yönetimine iletildiği öğrenildi. Azledilen avukatların isimlerine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PARTİ İÇİNDE YENİ SÜREÇ BAŞLADI

CHP kulislerinde uzun süredir devam eden hukuki tartışmalar sonrası gelen bu hamle, parti içinde yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlandı. Özellikle son dönemde gündeme gelen “kurultay süreci” ve “hukuki geçerlilik” tartışmaları nedeniyle gözler yeniden parti yönetimine çevrildi. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen günlerde yeni hukuki ve organizasyonel adımlar da atabileceği değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Parti kaynaklarının gün içinde kapsamlı değerlendirme yapması bekleniyor.