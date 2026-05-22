Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hollanda bayraklı MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken çeşitli ülkelerden yolcu ve mürettebat arasında görülen vakaların ardından uluslararası sağlık kurumları süreci yakından izlemeye başladı.

DSÖ verilerine göre gemiyle bağlantılı olarak şimdiye kadar toplam 8 vaka bildirildiği, bunların bir bölümünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı açıklandı. Resmi açıklamalarda hayatını kaybeden kişi sayısının 3 olduğu belirtilirken, farklı ülkelerde temaslı takibi ve izolasyon uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.

ULUSLARARASI TAKİP SÜRÜYOR

Arjantin’den hareket eden ve Atlantik üzerinden Afrika kıyılarına ilerleyen gemide ortaya çıkan vakalar sonrası Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile çeşitli ülkelerin sağlık otoriteleri ortak çalışma başlattı.

Uzman ekipler, virüsün kaynağı, bulaş zinciri ve gemi içindeki çevresel koşulları detaylı şekilde inceliyor. Yetkililer, özellikle kapalı alanlarda uzun süre birlikte bulunmanın risk oluşturabileceğini ancak mevcut tabloda geniş çaplı bir küresel salgın riskinin düşük değerlendirildiğini ifade etti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla fare ve sıçan gibi kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşan viral bir hastalık olarak biliniyor. Virüs genellikle enfekte kemirgenlerin salgılarının havaya karışması ve solunmasıyla insanlara geçiyor.

Uzmanlara göre hantavirüs enfeksiyonlarında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebiliyor. Bazı vakalarda ise akciğer tutulumu, böbrek yetmezliği ve ağır solunum problemleri gelişebiliyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞ SINIRLI GÖRÜLÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile DSÖ, hantavirüsün çoğu türünün insandan insana kolay bulaşmadığını belirtiyor. Ancak Güney Amerika’da görülen bazı Andes virüsü varyantlarında yakın ve uzun süreli temas sonucu sınırlı bulaş ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, toplum genelinde paniğe neden olacak bir durum olmadığını vurgularken, özellikle kemirgen yoğunluğunun bulunduğu alanlarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

TEDAVİSİ DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLERLE YAPILIYOR

Hantavirüse karşı kesin etkili bir aşı veya onaylanmış spesifik bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Tedavi sürecinde hastaların solunum ve organ fonksiyonlarının desteklenmesine yönelik uygulamalar ön plana çıkıyor.

Yoğun bakım desteği, oksijen tedavisi ve gerektiğinde diyaliz uygulamaları hastanın durumuna göre değerlendiriliyor. Uzmanlar, erken teşhisin hastalığın seyrinde kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.