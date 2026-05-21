Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği ve ilçe genelinde derin bir üzüntüyle karşılanan acı kaybın ardından, Mevlüt Çavuşoğlu sessizliğini bozdu. Kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun ebediyete uğurlanması sürecinde yaşanan yoğun destek seli üzerine aile adına resmi bir taziye teşekkürü yayımlandı.

ACI GÜNDE BÜYÜK DAYANIŞMA

Bu zorlu ve sarsıcı süreçte acılarını paylaşanlara minnettarlığını dile getiren Çavuşoğlu, yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gerek telefonla ulaşarak gerekse yazılı mesaj ileterek destek verenlerin yanı sıra, bizzat cenaze merasimi ile taziye kabullerine katılan on binlerce kişiye şahsı ve ailesi adına şükranlarını sundu. Bölge halkının ve tüm sevenlerinin gösterdiği bu yoğun hassasiyet, yaslı ailenin en önemli teselli kaynağı oldu.

DUYGUSAL VEDA VE DUALAR

Açıklamasının son bölümünde manevi duygulara yer veren Çavuşoğlu, merhum kardeşini ve ebediyete intikal etmiş tüm geçmişleri dualarla andı. Allah'tan rahmet dileyerek "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" ifadeleriyle sözlerini noktalayan Çavuşoğlu'nun bu mesajı, memleketi Alanya'da da geniş yankı bularak vatandaşlar tarafından aynı dualarla karşılık buldu.