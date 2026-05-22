Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı destek ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen destek modeliyle milyonlarca aileye ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre bugüne kadar doğum yardımı kapsamında toplam 18 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Desteklerin özellikle çocuklu ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK VERİLİYOR

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için yeni ödeme modeli uygulanıyor. Buna göre ilk çocuk için ailelere tek seferlik 5 bin TL destek veriliyor.

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL ödeme yapılırken, üçüncü çocuk ve sonrasında ise aylık 5 bin TL destek sağlanıyor. Ödemelerin çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edeceği belirtildi.

1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK YARARLANDI

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre doğum yardımından bugüne kadar toplam 1 milyon 70 bin 123 çocuk faydalandı. Bu çocukların 445 bin 20’sini birinci çocuklar, 328 bin 697’sini ikinci çocuklar, 296 bin 406’sını ise üçüncü ve sonraki çocuklar oluşturdu.

Ayrıca 24 bin 81 hak sahibinin ikiz ve üzeri çocuk sahibi olduğu açıklanırken, iki ve daha fazla çocuğu bulunan 625 bin 103 çocuk için düzenli ödeme yapıldığı bildirildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor. Aileler ayrıca “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden de başvuru ve ödeme süreçlerini takip edebiliyor.

Ödemelerin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı belirtilirken, Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemelerin aile bütçelerine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.