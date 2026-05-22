Denizli’nin Çivril ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Ayşen Aycan dosyasında yeni gelişme yaşandı. 2016 yılında eski eşi Turgay Begdeda’dan boşandıktan kısa süre sonra kaybolan 21 yaşındaki Aycan’ın, eski eşi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Begdeda, yeniden açılan dosya kapsamında yapılan çapraz sorgunun ardından tutuklandı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden ele aldı. Sorguda cinayeti itiraf ettiği belirtilen Begdeda’nın, Kıralan ile Tokça mahalleleri arasındaki boş arazide yer gösterme yaptığı aktarıldı.

Begdeda’nın yer gösterme sırasında, “Ayşen’i oraya koydum, daha sonra toprakla üzerini örttüm” dediği belirtildi. Şüpheli, olay yerine yalnız gittiğini ve Aycan’ın bölgeye getirildiğinde cansız olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında iş makineleriyle kazı çalışması yapılan bölgede henüz Ayşen Aycan’a ait bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi. Dosyada arama çalışmaları ve adli süreç devam ediyor.