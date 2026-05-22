Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılıyor.

Bayram öncesinde ekonomik anlamda destek sağlaması amaçlanan ödemelerin, 22 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Ödemeler, SGK kapsamındaki emekliler ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini kapsıyor.

ÖDEMELER KADEMELİ YAPILIYOR

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre ödemeler, emeklilerin bağlı bulunduğu sigorta koluna göre kademeli şekilde gerçekleştiriliyor. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki vatandaşların ikramiyeleri banka hesaplarına doğrudan yatırılıyor.

Sistemde banka hesabı bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

İKRAMİYE TUTARI 4 BİN TL OLDU

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlara standart ödeme yapılırken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise hisseleri oranında ödeme alacak.

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarından bağımsız olarak ek ödeme şeklinde hesaplara aktarılıyor.

BAYRAM ÖNCESİ RAHATLAMA HEDEFLENİYOR

Bayram öncesinde yapılan ödemelerle birlikte milyonlarca emeklinin kurban alışverişi, seyahat ve temel ihtiyaç harcamalarında rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların ödeme durumlarını e-Devlet ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden takip edebileceğini belirtti.