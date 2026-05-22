Alanya'da 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

MAHMUTLAR MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi’nde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

103 Nolu Sokak, Atatürk 3 Caddesi, Aydın Sokak ve Yangılı bölgesi.

TOSMUR MAHALLESİ’NDE DE KESİNTİ YAPILACAK

Tosmur Mahallesi’nde ise 09.30 ile 10.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

Güzeller Sokak, Nermin Adalı Sokak ve Sekmen bölgesi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, bakım çalışmalarının daha güvenli ve kesintisiz enerji hizmeti sunulması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Vatandaşların planlanan saatler içerisinde elektrikli cihazları kontrollü kullanmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde bölgelere yeniden enerji verilebileceği ifade edildi.