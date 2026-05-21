İddiaya göre olay, gece saatlerinde Ruby İstanbul’da meydana geldi. Mekana gelen bir müşterinin kıyafetinin işletmenin konseptine uygun olmadığı gerekçesiyle uyarıldığı, bu nedenle taraflar arasında sözlü tartışma çıktığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre tartışma kısa sürede büyüdü. Mekan içinde yaşanan gerginlik sonrası tarafların birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.

SALDIRI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan arbede sırasında silahın ateşlenmesi sonucu Ruby İstanbul ve Ruby Mare Bodrum’un sahibi Ali Ünal yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ünal’a ilk müdahaleyi mekanda yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Ünal’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri üzerinden saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Olayın ardından gece kulübü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

GECE HAYATININ TANINAN İSİMLERİNDENDİ

Ali Ünal, uzun yıllardır İstanbul ve Bodrum’daki eğlence sektörünün bilinen işletmecileri arasında yer alıyor. Sahibi olduğu Ruby İstanbul özellikle Boğaz hattındaki lüks gece kulüpleri arasında gösterilirken, yaz sezonunda faaliyet gösteren Ruby Mare Bodrum da sosyete ve magazin dünyasının sık ziyaret ettiği mekanlardan biri olarak biliniyor. Kaynak: Patronlar Dünyası / Ajanslar