CHP kurultayıyla ilgili görülen davada mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, davaya ilişkin “tedbirli mutlak butlan” yönünde hüküm verdi. Kararın ardından siyasi kulislerde hareketlilik başladı. Davaya ilişkin kararın kısa süre içinde taraflara resmi olarak tebliğ edilmesi bekleniyor. Hukuk çevreleri ise kararın teknik sonuçlarını değerlendirmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi.

MUTLAK BUTLAN NE ANLAMA GELİYOR?

Hukukta “mutlak butlan”, bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. CHP kurultayıyla ilgili verilen bu kararın, kurultay sürecinin hukuki geçerliliği açısından nasıl uygulanacağı önümüzdeki süreçte netleşecek. Kararın “tedbirli” olarak verilmesi nedeniyle, dosyada yeni değerlendirmelerin ve üst mahkeme süreçlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

GÖZLER CHP YÖNETİMİNDE

Kararın ardından CHP yönetiminden yapılacak açıklamalar merak konusu oldu. Parti içinde olağanüstü toplantı ihtimali de Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Siyasi analistler, CHP kurultayı mutlak butlan kararı sonrası yeni hukuki itiraz süreçlerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Özellikle kararın uygulanma şekli ve YSK boyutunun nasıl ele alınacağı yakından takip ediliyor.