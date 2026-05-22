Gaziantep FK Başkanı Melik Yılmaz’ın televizyon programında kullandığı ifadeler sonrası oluşan tartışma, yayımlanan resmi açıklamayla sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, sözlerinin maksadını aştığını belirterek Corendon Alanyaspor camiasından özür diledi.

Yılmaz açıklamasında, Gaziantep için yaptığı birlik çağrısının farklı yönlere çekildiğini söyledi. Özellikle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun isminin tartışmalar içinde geçmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, iki kulüp arasında yıllardır süren dostluğun zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep FK Başkanı, açıklamasında Alanyaspor’un Türk futbolundaki yerine de dikkat çekti. Süper Lig’de istikrarlı mali yapısıyla öne çıkan Alanyaspor’un Anadolu kulüpleri için örnek bir model olduğunu belirten Yılmaz, kulübün başarılı yönetim anlayışıyla Türk futboluna değer kattığını söyledi.

Spor kamuoyunda yaşanan gelişme, olası bir gerginliğin büyümeden sona ermesi olarak değerlendirildi. Antalya Alanya temsilcisinin son yıllarda özellikle ekonomik disiplin ve sürdürülebilir kulüp yönetimiyle öne çıkması, açıklamanın ardından sosyal medyada da sıkça gündeme geldi.