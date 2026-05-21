Alanya’da belediyeye ait bir çöp kamyonunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Olay, Payallar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya Belediyesi’ne ait çöp kamyonu seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdururken, çevrede bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çöp kamyonunda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.