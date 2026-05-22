Milyonlarca emeklinin beklediği 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla başladı. Ödemelerin, 22 Mayıs 2026 tarihine kadar kademeli şekilde tamamlanması planlanıyor. Bayram öncesi yapılan ödeme takvimiyle emeklilerin hazırlık sürecinde rahatlaması amaçlanıyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİLERİNE ÖDEME YAPILACAK

Bayram ikramiyesi ödemeleri; SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklileri kapsıyor. Bunun yanında dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ile SGK üzerinden gelir alan diğer hak sahipleri de ödemeden yararlanıyor. Uzun süredir araştırılan “2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.

İKRAMİYE TUTARI 4 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR

2026 yılı Kurban Bayramı için belirlenen emekli ikramiyesi tutarı 4 bin TL oldu. Emekli maaşı alan vatandaşlara ödeme tam tutar üzerinden yapılırken, dul ve yetim aylığı alan kişiler ise hisseleri oranında ödeme alıyor. Ödemeler, banka bilgisi bulunan vatandaşların hesaplarına doğrudan aktarılıyor. Hesap bilgisi sistemde bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabiliyor.

BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte banka şubeleri, ATM’ler ve PTT noktalarında yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, vatandaşların işlemlerini mümkün olduğunca mobil bankacılık ve dijital kanallar üzerinden yapmasını öneriyor. Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması.