İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve mevcut CHP Meclis Üyesi İlker Uluer hakkında işlem yapıldı. Şüphelilere “rüşvet almak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

DÖVİZ VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon sırasında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ile 5 bin euro bulunduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten ekiplerin ele geçirilen dijital veriler üzerinde inceleme başlattığı belirtildi.

3 İSİM TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Nazire Oylum Işık ile Özlem Demir Karakaş’ın da tutuklandığı bildirildi. İstanbul’daki Beşiktaş Belediyesi rüşvet soruşturması ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.