Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanılan silahların temin ve satışını yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

ARAÇTA 100 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilere ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Son dönemde Antalya ve çevresinde yürütülen silah kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen ruhsatsız tabanca sayısındaki artış, güvenlik güçlerinin yasa dışı silah ticaretine yönelik denetimlerini sıklaştırdığını gösteriyor.