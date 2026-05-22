PROJEDEKİ son durum ve kamulaştırma süreciyle ilgili müjdeli haberi veren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 2026 tarihli resmi yazısı ile sürecin resmen başladığını belirtti. Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 50 bin metrekarelik alandaki 34 taşınmaz için kamulaştırma işlemlerine başlandığını açıklayan Tavlı, bölge halkının uzun süredir beklediği çözüme ulaşıldığını aktardı. Çevre yolu yapımıyla ilgili herhangi bir bütçe veya ödenek probleminin bulunmadığının altını çizen İlçe Başkanı Tavlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karayolları 13. Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan kamulaştırma çalışmalarının hemen ardından yolun Kargıcak etabı hızla tamamlanacak. Yol yapımıyla ilgili hiçbir ödenek sorunumuz yoktur. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Mahmutlar Menderes Caddesi üzerinde yaşanan ve bölge halkımızın tepkilerine neden olan yoğun trafik yükü tamamen ortadan kalkacaktır. Alanya'mıza ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun."

MENDERES BULVARI'NDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ESNAFI VE HALKI BEZDİRMİŞTİ

Yapımına 2015 yılında başlanan Alanya Doğu Çevre Yolu projesinde, Mahmutlar Taşkent yol ayrımında bulunan bağlantıya kadar olan kısım tamamlanarak daha önce trafiğe açılmıştı. Ancak yolun devamının D-400 karayoluna bağlanamaması nedeniyle, çevre yolunu kullanan tüm araçlar Mahmutlar ticaretinin kalbi konumundaki Menderes Bulvarı’na (Menderes Caddesi) yönelmek zorunda kalıyordu. Özellikle ağır vasıtaların ve transit geçiş yapan araçların ticari merkeze girmesi, Mahmutlar’da günlük yaşamı olumsuz etkilerken hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açmıştı. Yeni hamleyle birlikte transit trafik şehir dışına alınarak Menderes Caddesi eski sakin ve ticari kimliğine kavuşturulacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞU ÇEVRE YOLU: YAŞANAN SÜREÇ VE TARIM ENGELİ

Bugün kamulaştırma aşamasına gelen projenin geçmişi, bürokratik engeller ve tarım arazisi çıkmazlarıyla dolu bir süreci barındırıyor. İşte ilk günden bugüne yaşanan kronolojik süreç:

2015 (İlk Kazma Vuruldu): Alanya Doğu Çevre Yolu projesinin yapımına büyük umutlarla başlandı. Projenin Mahmutlar Taşkent yol ayrımına kadar olan etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

16.04.2021 (Belediye Kurum Görüşü İstedi): Alanya Belediyesi, çevre yolunun D-400 ile bağlantısını sağlayacak olan ve Kargıcak Mahallesi sınırlarında bulunan Anadolu Caddesi devamındaki yol güzergahı ile kavşak alanı için planlama çalışması başlattı. 13325 sayı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kurum görüşü soruldu.

Tarım Müdürlüğü Engeli (Oy Birliğiyle Reddedildi): Söz konusu kavşak ve yol güzergahının birinci sınıf tarım alanları içerisinde kalması nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgili yazısıyla alanın "tarım dışı amaçla kullanımı" talebini oy birliği ile uygun görmedi. Bu karar neticesinde belediyenin planlama çalışmaları tamamen durdu ve kilitlendi.

Toprak Koruma Kurulu’nun yol için 50 dekarlık alana ihtiyaç varken Alanya Belediyesi tarafından 16.04.2021 tarihindeki 747 dekarlık alanın imara açılması talebi reddedilmiş, sadece yol için ihtiyaç duyulan alan kadar yeni bir talep gelmesi halinde gerekli izinlerin verileceği belirtilmişti. Sonraki yıllarda Alanya Belediyesi tarafından yeni bir imar talebinde bulunulmaması üzerine Karayolları devreye girdi.

Belediyenin imar planı yoluyla çözemediği "tarım alanı" krizi üzerine, Mahmutlar-Kargıcak mahalleleri arasında kalan karayolu kavşak ve bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak yapılması kararlaştırıldı. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, 2026 tarihli yazısıyla Kargıcak etabındaki 50 dönümlük arazide yer alan 34 taşınmaz için kamulaştırma sürecini resmen başlattı ve düğmeye basılmış oldu. Bölge halkı kamulaştırmanın hızla tamamlanarak çevre yolunun bir an evvel trafiğe açılmasını bekliyor. (Sudi ÇANDIR)



