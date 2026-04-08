Bilader, bi gün mektebden çıktım, eve bi vardım, tanımadığım bi herif bobamla oturur. Eve girerken taa bobamla emmim iki bacağımdan dutuverdiler, yatırdılar. Bi bakdım kaşıla göz arasında bizimkini sıyırıvermiş atıvermişler. Basbas bağladım, zırladım emme, herif usturayı vurdu, bitti bizim iş.

Bi sünned düğünü vardı öndün akşamla. Neyise, avradı da aldım, geddim düğüne. Kimi ararsan orda. Çok eyi bi düğün hazırlamışlar. Helal olsun vallahı billahı. Yılanın eti, kuşun sütü var. Milletin keyfine değecek yoodu. Yeyinti içinti gırlaadı bilader. İçeri girerken içim huylandım. Her taraf ışıl ışıl. Lök gibi lök gibi lambalar yanır masaların üstünde. "Ulan avrad, bize göre deel engire" dedim emme sonradan alışdım. Benim avrad hazeder evel zaten engile sosyetik yelleri. Gören, sidikli Emine'nin kızı deel de, göresenli bi zengin kızı sanır. Keloolanın gabının alınışı sayasına güzel bi akşam geçirdik. Yedik, içtik. Ne deyem bilader, güyye de olur inşallah keloolan da bu gidişile düğüne yetişir miyim ben bildiim yok. Her tarafım çürfalık kaydı gibi dökülüp gider. Haggımızda hayırlısı.

Benden bönlük bu gadar. Hadi kalın sağlıcaala.