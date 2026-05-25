Bayram tatili için Alanya’ya gelen ailelerin planı, Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası adeta kâbusa dönüştü. Mersin, Ankara, Eskişehir, Batman ve Mardin’den gelen vatandaşlar, seyahat acentesiyle yaşadıkları sorunların ardından bir de trafik kazasıyla karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre aileler, Rio Tour isimli tur şirketi üzerinden 23 Mayıs girişli tatil paketi satın aldı. Ancak yola çıkacakları gün, konaklayacakları otelin değiştirildiği bildirildi.

Ortopedik engelli olduğunu belirten Dönay Üçgül, yeni yönlendirildikleri otelin engelli erişimine uygun olmadığını söyledi.

Üçgül, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bize hiçbir operasyonel bilgi verilmeden otelin değiştiği söylendi. Engelli olduğumu belirtmeme rağmen asansörü olmayan bir otele yönlendirildim.”

Ailelerin ücret iadesi ve farklı konaklama talebinin kabul edilmediği öne sürüldü.

ENGELLİ ERİŞİMİ İDDİASI VE ŞİKÂYET TEPKİSİ

Mağdur aileler, yönlendirildikleri Alanya Sun Fire Beach Otel’de hem fiziksel koşulların hem de otopark eksikliğinin ciddi sorun yarattığını savundu.

Dönay Üçgül, şikâyet dilekçesi vermelerinin ardından tehdit içerikli ifadelerle karşılaştıklarını da iddia etti.

Üçgül, “Şikâyet ettiğimiz için bizi şikâyet etmekle tehdit ettiler” dedi.

SABAHA KARŞI BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR

İddiaya göre otelin otoparkı bulunmadığı için tatilcilerin araçları D-400 karayolu kenarına park edildi.

Saat 06.05 sıralarında kontrolden çıktığı belirtilen bir otomobil, yol kenarındaki araçlara çarptı. Kazada park halindeki 6 araç ağır hasar aldı.

Gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar araçlarını kullanılamaz halde buldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mağdur ailelerin hem sürücü hem de tur şirketi hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Dönay Üçgül, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Biz burada tatil mi yaptık, facia mı yaşadık anlamadık. İl dışından gelen birçok insan mağdur oldu.”