Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı ilk dört aylık turizm verileri, Türkiye turizminde dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Özellikle İran ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki sert düşüş, sektör temsilcilerinin gündemine oturdu.

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya’da da açıklanan veriler yakından takip edilirken, sektör temsilcileri Avrupa ve Rusya pazarındaki hareketliliği sezon adına olumlu değerlendiriyor.

TÜRKİYE’YE 12,7 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Bakanlık verilerine göre 2026 yılının ilk dört ayında Türkiye’ye toplam 12 milyon 751 bin ziyaretçi geldi. Bu rakamın 10 milyon 369 binini yabancı turistler, 2 milyon 381 binini ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

Aynı dönemde yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 0,60 oranında düşüş yaşandığı açıklandı.

ALMANYA VE RUSYA PAZARI GÜÇLÜ KALDI

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke Almanya oldu. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,51 artışla 1 milyon 148 bine ulaştı.

Rusya pazarı da yükselişini sürdürdü. Rus turist sayısı yüzde 6,24 artış göstererek 1 milyon 38 bine çıktı.

İngiltere pazarında ise yüzde 6,82 oranında gerileme yaşandı. Buna karşın Hollanda, Belçika, Avusturya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında artış kaydedildi.

Alanya turizmi açısından bakıldığında özellikle Almanya, Rusya, Hollanda ve Polonya’nın bölgenin en güçlü kaynak pazarları arasında yer alması sektör tarafından olumlu karşılandı.

KÖRFEZ VE İRAN PAZARINDA SERT DÜŞÜŞ

Turizm verilerindeki en dikkat çekici gerileme ise Orta Doğu pazarlarında yaşandı.

İran’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,99 azalarak 672 bine düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen turist sayısı yüzde 53,75, Kuveyt’ten yüzde 54,24, Katar’dan yüzde 52,45 ve Bahreyn’den yüzde 24,50 oranında geriledi. Suudi Arabistan pazarında da yüzde 14,82’lik düşüş yaşandı.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların seyahat tercihlerini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

ALANYA’DA GÖZLER YAZ SEZONUNDA

Turizm sektörü temsilcileri, Alanya’nın Avrupa ve Rusya pazarındaki güçlü konumunu korumasının sezon açısından önemli avantaj sağladığını ifade ediyor.

Ancak özellikle Körfez ülkeleri ve İran pazarındaki düşüşün, yüksek harcama yapan turist profilinde etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki haftalarda yaz sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranları ve son dakika rezervasyonlarının sektörün genel görünümünü daha net ortaya koyması bekleniyor.

YENİ PAZARLAR ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan açıklanan verilerde ABD ve Çin pazarındaki artış dikkat çekti.

ABD’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 12,95 artarken, Çin’den gelen turist sayısı yüzde 36,53 yükseldi.

Turizm profesyonelleri, yeni pazarlardaki büyümenin mevcut kayıpların bir bölümünü telafi edebileceğini belirtirken, Alanya’daki turizmcilerin de son dönemde Uzak Doğu ve Kuzey Amerika pazarlarına yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiği ifade edildi.