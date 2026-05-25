Antalya’da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sahillerde hareketlilik arttı. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz kenarına akın etti.

Özellikle Konyaaltı Sahili’nde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, sahildeki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi. Tatilciler gün boyunca denize girip güneşlenirken, bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 64, deniz suyu sıcaklığının ise 23,6 derece ölçüldüğü Antalya’da sahiller bayram tatiliyle birlikte dolmaya başladı.

Konyaaltı Sahili’nde bazı tatilciler serinlemek için denize girerken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Sahil boyunca yoğunluk oluşurken, su sporlarına ilgi gösteren vatandaşlar da dikkat çekti.

BAYRAM TATİLİYLE KENT HAREKETLENDİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya genelinde de yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde ve turistik bölgelerde araç ve yaya trafiğinin arttığı gözlendi.

Turizm sektörünün en hareketli dönemlerinden biri olarak görülen bayram tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının da yükseldiği belirtildi.

SICAKLIK 32 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji verilerine göre bayram tatili boyunca Antalya’da hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları uyarırken, bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.