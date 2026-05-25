Damacana su fiyatları, artan maliyetlerin etkisiyle yeniden zam gündemiyle karşı karşıya kaldı. Ambalajlı su sektöründe yaşanan maliyet artışlarının ardından haziran ayında yeni fiyat düzenlemesi beklenirken, turizm sezonunun başladığı Alanya’da da su giderlerinin yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da 19 litrelik damacana su fiyatlarında yılbaşından bu yana dikkat çekici artış yaşandı. Bazı markalarda fiyatların 200 TL seviyesini geçtiği belirtilirken, vatandaşların aylık su harcamalarının ciddi şekilde yükseldiği ifade ediliyor.

YAZ SEZONU TÜKETİMİ ARTIRIYOR

Özellikle yaz aylarında nüfusu hızla artan turizm kentlerinden biri olan Alanya’da, damacana su tüketiminin önümüzdeki haftalarda daha da yükselmesi bekleniyor.

Artan sıcaklıklarla birlikte hem yerleşik nüfusun hem de turist yoğunluğunun su tüketimini artırdığı belirtilirken, bu durumun fiyat baskısını daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşlar ise özellikle temel ihtiyaç kalemleri arasında yer alan su fiyatlarındaki artışın aile bütçesini zorladığını ifade ediyor.

MALİYETLER ZAMMI TETİKLİYOR

Sektör temsilcileri, damacana su fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında akaryakıt, işçilik, kira ve nakliye giderlerindeki artışı gösteriyor.

Su ürünlerinin fabrikadan çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşana kadar oluşan dağıtım maliyetlerinin ciddi seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşayan sahil bölgelerinde dağıtım maliyetlerinin daha da arttığı ifade edilirken, Alanya gibi turizm merkezlerinde fiyatların ülke ortalamasının üzerine çıkabildiği kaydediliyor.

HAZİRANDA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası tarafından yapılan değerlendirmelerde, haziran ayında damacana başına ortalama 30 TL civarında yeni artışın gündeme gelebileceği belirtildi.

Beklenen zammın gerçekleşmesi halinde Alanya’da da özellikle kalabalık aileler ve işletmeler açısından su giderlerinin daha da yükseleceği öngörülüyor.

Turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte oteller, pansiyonlar ve restoranlarda artan tüketimin de sektörde fiyat hareketliliğini etkileyebileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞ ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Artan damacana fiyatları nedeniyle bazı vatandaşların arıtma sistemlerine yönelmeye başladığı, bazı ailelerin ise su tüketiminde tasarruf yöntemlerini tercih ettiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri ise maliyet baskısının devam etmesi halinde yıl içerisinde yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.