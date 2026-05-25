Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramı huzurlu, güvenli ve sorunsuz geçirebilmesi için kent genelindeki hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekiplerinin bayram boyunca 24 saat esasına göre görev yapacağı açıklandı.

Bayram süresince ulaşım, mezarlık hizmetleri, kurban kesim alanları, temizlik, zabıta, itfaiye ve ASAT ekipleri kesintisiz hizmet verecek.

6 NOKTADA ÜCRETSİZ KURBAN KESİMİ

Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla Antalya genelinde 6 farklı noktada ücretsiz kesim hizmeti sunulacak.

Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı’nda bayramın ilk iki günü veteriner hekim kontrolünde kurban kesimleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca Serik ve Kaş-Demre ilçe mezbahalarında büyükbaş hayvan kesimi yapılırken, Akseki’de küçükbaş hayvan kesimleri gerçekleştirilecek.

TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

27-30 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar; nostalji tramvayı, raylı sistem ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Bayram nedeniyle şehir içi hareketliliğin artması beklenirken, ücretsiz ulaşım uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağlaması hedefleniyor.

EKİPLER 24 SAAT GÖREVDE OLACAK

Bayram süresince Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birçok birim kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

ASAT ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına karşı 7 gün 24 saat görev yapacak. Zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürecek ve vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirecek.

İtfaiye ekipleri, 47 istasyonda görev yapan 677 personelle olası yangın ve acil durumlara müdahale edecek.

Öte yandan çevre koruma ekipleri de kurban satış alanlarında ilaçlama çalışmalarını bayram boyunca sürdürecek.

MEZARLIKLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bayram öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları tamamlandı.

Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı Kent Mezarlıkları’nda din görevlileri vatandaşlara yardımcı olacak.

Ayrıca Kurşunlu ve Uncalı mezarlıklarına bayram süresince ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

VATANDAŞLAR İÇİN ACİL HAT UYGULAMASI

Belediye yetkilileri, vatandaşların bayram boyunca yaşanabilecek arıza, şikâyet ve acil durumlar için ilgili çağrı merkezleri üzerinden belediye ekiplerine ulaşabileceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bayram boyunca tüm birimleriyle sahada olacağı ifade edildi.