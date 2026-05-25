Aksaray’da meydana gelen iş kazasında, inşaat işçisi Abdullah Türk (25) çalıştığı binanın çatı katından düşerek yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine saplandı. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı kısmında çalışan Abdullah Türk, iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

DEMİR KORKULUKLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Talihsiz işçi, yan binanın bahçe duvarında bulunan demir korkulukların üzerine düştü. Sırtına demir saplanan işçi olay yerinde kanlar içinde kaldı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DOKTOR İLK MÜDAHALEYİ OLAY YERİNDE YAPTI

İnşaatın yakınında bulunan özel bir klinikte görev yapan Doktor Rıfkı Karabatak, ekipler gelene kadar yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri, işçinin sırtına saplanan demiri özel ekipmanlarla keserek Abdullah Türk’ü bulunduğu yerden çıkardı.

DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından sırtına saplanan demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sonrası polis ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor.