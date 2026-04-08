​ALANYA meclisinde hava kurşun gibi ağırdı.

Hani derler ya, "Gök gürlemeden yağmur yağmaz" diye...

İki yıldır esen o ılık siyasi meltem, yerini sert bir poyraza bıraktı.

Mesele belli: Faaliyet raporu.

Yani bir yılın karnesi.

​Muhalefet iyi çalışmış, dersine hazırlanmış.

AK Parti ve MHP sıralarından eleştiriler mermi gibi geliyor.

Altyapı diyorlar, seçim vaatleri diyorlar, mali tablo diyorlar.

Başkan Osman Tarık Özçelik’i sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir siyaset ustası olarak test ediyorlar.

​İzliyorum...

Sadece kelimelere değil, beden diline bakıyorum.

Satır aralarında gizlenen o asıl mesaja odaklanıyorum.

​Başkan Özçelik sık sık "Ben CHP’liyim" deme ihtiyacı hissediyor.

Neden mi?

Çünkü Türkiye’nin gerçeği bu.

İktidar bloğundaki belediyeler SGK ve vergi borçlarını tereyağından kıl çeker gibi yapılandırırken, muhalif belediyelerin önüne duvar örülüyor.

Özçelik aslında muhalefete değil, Ankara’ya sesleniyor:

"Alanya’nın menfaati için devreye girin, borç yapılandırmamıza cevap bile verilmiyor, cami-okul devrinde muhatap alınmıyoruz. Bana hesap soruyorsunuz ama asıl hesabı kendi partilerinize sorun" diyor.

​Beden dili "Kendi dönemimden borcum yok" diye bağırıyor.

"Eskinin borcunu ödüyoruz, bir de üstüne faiz yüküyle boğuşuyoruz" diye ekliyor.

Delikanlıca bir söz veriyor sonra:

"6 ayda bu borçları temizleyeceğim!"

​Rakamları tek tek masaya koyuyor.

Gizli saklı yok.

Halktan biri gibi, evinin bütçesini düşünen bir aile babası titizliğiyle konuşuyor.

İskele ’deki 20 yıllık kanalizasyon kokusunu 15 günde tarihe gömeceğini müjdeliyor.

Atatürk Caddesi şantiye gibi, eleştiriler yükseliyor ama Özçelik "Günü kurtarmak için pansuman yapmıyorum, neşteri vuruyorum" duruşu sergiliyor.

"20 Mayıs’ta bitecek" diyor, nokta koyuyor.

​"Vaatler nerede?" diyenlere ise geçmişin tozlu raflarını indiriyor.

2019’un gerçekleşmeyen vaatlerini hatırlatıp, kendi döneminde tıkır tıkır işleyen kreşleri, halk kafeleri, afet merkezlerini tek tek sayıyor.

​Ancak bir gerçek var ki, o da sokaktaki toz toprak.

ASAT, CK ve internet altyapı çalışmaları sahada ciddi sorun yaratıyor.

Vatandaş yetki kimde, Büyükşehir mi ilçe mi bakmaz.

Toz ayakkabısına bulaştı mı, faturayı belediye başkanına keser.

O yüzden ASAT ve diğer kurumların bu feryadı duyması şart.

​Netice? İktidar yapar, muhalefet söyler.

Osman Başkan "Yaptım ve yapacağım" dedi, muhalefet "Neden geç kaldın?" diye sordu.

Dinamik, sert ama samimi bir hesaplaşmaydı.

Alanya için hayırlısı...

Esen kalın…