Gümüşhane’de yaşanan olay kentte büyük üzüntüye neden oldu. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre genç kızı uyandırmak için odasına giren kız kardeşi, Rabia Yıldız’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Rabia Yıldız’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan aile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Özellikle anne Yıldız’ın gözyaşları ve feryatları çevrede bulunan vatandaşları da derinden etkiledi.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, çevrede inceleme çalışması yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Rabia Yıldız’ın ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği bildirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.