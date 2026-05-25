Alanya Cikcilli Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 6. katındaki dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Daireden yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.