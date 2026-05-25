Adin Resort Hotel, uluslararası çapta tanınan sanatçı Mevlan Kurtishi'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan bu özel konser, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de gerçekleşecek.

Yoğun Talep Üzerine Dış Katılıma Açıldı

Otel misafirlerinin yanı sıra bölge halkı ve tatilciler için de sevindirici bir gelişme duyuruldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, konsere gösterilen yoğun ilgi ve talep sonrasında etkinlik "sınırlı kontenjanla" dış katılıma da açıldı.

Rezervasyon ve Etkinlik Bilgileri

Sınırlı sayıda dış katılımcının kabul edileceği bu müzik şölenini kaçırmak istemeyen dinleyicilerin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Detaylı bilgi almak ve yerini ayırtmak isteyenler, çağrı merkezi üzerinden doğrudan iletişime geçebilirler.

Tarih: 30 Mayıs 2026

Saat: 21:00

Mekan: Adin Resort Hotel, Alanya

İletişim ve Rezervasyon: +90 444 7 107