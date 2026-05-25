Alanya’nın hem yaya hem de araç trafiği anlamında yoğun olan ve otellerin bulunduğu Güllerpınarı Mahallesi’ndeki Yenilmez Caddesi’nde bir binanın kentsel dönüşüm öncesinde aldığı önlem tepki ile karşılandı. Mahalle sakinleri ve caddeyi kullanan vatandaşlar, uygulamanın hem yayalar hem de sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Gün içerisinde yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu caddede vatandaşların araçların arasından yürümeye çalıştığı görüldü. Özellikle çocuklu aileler, yaşlı vatandaşlar ve engelli bireylerin geçiş sırasında büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Çevredeki esnaf da durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek, kaldırımı tamamen kapatmak yerine yayalar için kontrollü bir geçiş alanı bırakılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınmasına karşı olmadıklarını ancak uygulamanın plansız yapıldığını savundu. Bina çevresindeki demir sacların kaldırımın neredeyse tamamını kapatması nedeniyle bazı vatandaşların araç trafiğinin aktığı yoldan yürümek zorunda kaldığı, bunun da olası kazalara davetiye çıkardığı öne sürüldü. Bölge sakinleri yetkililerden hem yayaların güvenliğini sağlayacak hem de çalışmaları aksatmayacak yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.(HABER MERKEZİ)



