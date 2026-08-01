Sosyal medya platformlarında yayımlanan yeni bir grafik tasarım analizine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yarım asırlık logosu Türkiye'nin en iyi ikinci belediye amblemi olarak belirlendi. Bir içerik üreticisi tarafından yapılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan değerlendirmede, logonun karmaşıklıktan uzak yapısı ve simgesel anlatımı öne çıkarıldı.

Türkiye genelindeki kurumsal belediye amblemlerinin tasarım dili, sadelik ve anlam bütünlüğü kriterleri üzerinden incelendiği seride, Antalya temsilcisi büyük övgü topladı. Analizi gerçekleştiren tasarımcı, birçok şehir logosunun kale, dağ, cami veya saat kulesi gibi unsurları tek bir kareye sığdırmaya çalışırken karmaşıklaştığını aktardı. Antalya logosunun ise bu hataya düşmeden oldukça sade ve modern bir yapı sunduğu ifade edildi.

LOGODAKİ GİZLİ SİMGELER NELER?

Değerlendirme videosunda yer alan detaylara göre, logonun dış hatları belirgin bir şekilde "A" harfi formunu taşıyor. Merkezde yer alan turuncu daire bölgede bolca yetişen portakalı temsil ederken, etrafındaki zikzaklı çizgiler güneşi simgeliyor. Bu formların alt çizgiyle birleşmesiyle gizli bir palmiye figürü ortaya çıkıyor. Mavi zemin ise Akdeniz'i ifade ediyor.

YARIM ASIRLIK MİRAS VE BÖLGESEL ETKİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi amblemi, 1975 yılındaki Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Resim ve Plastik Sanatlar Sempozyumu sırasında ünlü grafik sanatçısı Mengü Ertel tarafından tasarlanarak kente hediye edilmişti. Aradan geçen yarım asra yakın süreye rağmen tasarımın güncelliğini koruması, grafik sanatları açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bu tarihi amblem, Alanya genelindeki büyükşehir hizmet binaları, toplu taşıma araçları ve altyapı projelerinde de her gün binlerce vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor.