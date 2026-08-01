Antalya Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere planlanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçuşta yaşanan gecikme ve iletişim sorunları yolcuların tepkisini çekti. Sosyal medyaya yansıyan olayda, yolcular mağduriyetlerini dile getirirken hava yolu şirketi operasyonel nedenlere işaret etti.

Antalya Körfez kaynaklı haberin aktardığına göre, PC2011 sefer sayılı uçuşta hem uçağın hem de biniş kapısının değiştirilmesi havalimanında karmaşaya yol açtı. Bir yolcu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bir buçuk saati aşan bekleyişin ardından kapı değişikliğini anonslardan değil diğer yolculardan öğrendiklerini iddia etti. Valizlerin uzun süre Antalya sıcağında kalmasına tepki gösteren yolcu, bagajdaki yiyeceklerin bozulduğunu öne sürdü.

PEGASUS'TAN OPERASYONEL NEDEN AÇIKLAMASI

Gelen şikayetler üzerine resmi hesapları üzerinden yanıt veren Pegasus, gecikmenin operasyonel sebeplerden kaynaklandığını bildirdi. Şirket açıklamasında, hava yolu ulaşımında teknik nedenler, hava muhalefeti veya trafik yoğunluğu gibi etkenlerin zaman zaman aksaklıklara yol açabildiği vurgulandı. Yolculardan özür dileyen firma, terminal içerisinde ikram dağıtımı yapılacağını duyurdu. Ancak şikayetçi yolcu, herhangi bir ikram almadıklarını belirterek asıl sorunun iletişim eksikliği olduğunu savundu.

RÖTAR DURUMUNDA YOLCU HAKLARI NELERDİR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatına göre, iç hat uçuşlarında iki saati aşan rötarlarda hava yolu şirketlerinin yolculara sıcak ve soğuk içecek ikramında bulunması gerekiyor. Gecikme süresi uzadıkça yemek ikramı ile haberleşme hakları da kademeli olarak devreye giriyor. Yolcuların anons veya SMS yoluyla düzenli olarak bilgilendirilmesi, operasyonel aksaklıkların yönetiminde yasal bir standart olarak öne çıkıyor.