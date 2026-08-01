Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak iştiraki SunExpress, 1 Ağustos itibarıyla Antalya'dan Suriye'nin Halep şehrine yönelik tarifeli uçak seferlerini resmen başlattı. Antalya Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Uluslararası Havalimanı'nda geleneksel su takı seremonisiyle karşılandı.

Düzenlenen karşılama töreniyle birlikte iki kent arasındaki düzenli hava yolu ulaşımı fiilen hayata geçmiş oldu. Şirket tarafından yapılan planlamaya göre, yeni açılan hat üzerinden Antalya ve Halep arasında haftada iki frekans karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek. Aynı program kapsamında İzmir ile Halep arasındaki ilk seferin ise bir sonraki gün gerçekleştirileceği bildirildi.

İLK UÇUŞ NASIL KARŞILANDI?

İlk seferin başarıyla tamamlanmasının ardından Fraport TAV Antalya Havalimanı yetkilileri, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca devam edecek olan Antalya-Halep uçuşlarının duyurulmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek yeni rotanın hoş geldin seremonisiyle karşılandığı aktarıldı.

YENİ ROTANIN BÖLGE TURİZMİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Antalya Havalimanı'nın uçuş ağına eklenen bu yeni uluslararası rota, Orta Doğu pazarından bölgeye gelecek ziyaretçi trafiği açısından önem taşıyor. Alanya ve çevresindeki turizm sektörü temsilcileri de Antalya'ya açılan her yeni hattın, yaz sezonunda konaklama tesislerine ve yerel ekonomiye sağlayacağı muhtemel katkıları yakından takip ediyor.