Alanya'da çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ulaştı. Tepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangın, Tepe Mahallesi Çaltılılar mevkisinde saat 12.30 sıralarında yol kenarında başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alanya İtfaiyesi ve belediyeye bağlı su ikmal araçları bölgeye yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığını belirterek, ekiplerin sahada soğutma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

AYNI HAFTA İKİNCİ YANGIN

Alanya’da kısa süre önce Sapadere Mahallesi’nde çıkan orman yangını da günler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Tepe Mahallesi’ndeki yangınla birlikte ilçede kısa aralıklarla yaşanan olaylar, özellikle yaz aylarında artan yangın riskini bir kez daha gündeme taşıdı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk bulgular yol kenarında başladığını gösterirken, ekipler bölgede detaylı inceleme başlattı. Özellikle sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle küçük bir kıvılcımın dahi kısa sürede büyüyebileceği uyarısı yapılıyor.

Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakmamaları ve şüpheli durumları gecikmeden bildirmeleri çağrısında bulunuyor.