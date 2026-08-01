Ağustos ayının başlamasıyla birlikte korkulan oldu ve halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan, yılın en boğucu günleri için geri sayım başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin şiddetli bir sıcak hava dalgasının esaretine gireceğini duyurdu. Bu kritik gelişme, yaz sezonunun zirvesini yaşayan ve halihazırda yüksek nemle mücadele eden Alanya'da da turizm ve günlük hayat açısından endişeyle takip ediliyor.

ÇİFTE KISKAÇ: AFRİKA VE ARAP YARIMADASI ETKİSİ

Prof. Dr. Toros'un atmosferik modeller üzerinden yaptığı analizlere göre, ülke batıdan Afrika'nın, doğudan ise Arap Yarımadası'nın kavurucu sistemlerine maruz kalacak. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken; Alanya, Antalya ve İstanbul gibi kıyı şeritlerinde asıl tehlike artan nem oranları olacak. Hissedilen sıcaklığı tavan yaptıracak olan bu boğucu dalga, nefes almayı bile zorlaştıracak. Tahminler, İstanbul'da 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 30, 4 Ağustos Salı günü ise 32 dereceye çıkacağını gösteriyor. Alanya sahillerinde de benzer şekilde nem kabusunun yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

KORKUTAN TABLO: TÜRKİYE GİDEREK KAVRULUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 249 farklı istasyonundan elde edilen veriler, tehlikenin uzun vadeli boyutunu gözler önüne seriyor. 1970-1980 yılları arasında 12,7 derece bandında olan Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklığı, 2014-2025 periyodunda 1,7 derecelik ürkütücü bir sıçramayla 14,4 dereceye fırladı. Kayıtlara geçen en soğuk yıl 11,4 derece ile 1992 olurken, 2024 yılı 15,3 derece ortalamayla "tarihin en sıcak yılı" unvanını aldı. Uzmanlar, küresel iklim krizinin bir sonucu olan bu aşırı sıcaklıkların gelecekte daha sık ve yıkıcı boyutlara ulaşacağının altını çiziyor.

KRİTİK SAATLER İÇİN SOKAĞA ÇIKMA UYARISI

Şehirlerdeki beton ve asfalt yüzeylerin ısıyı hapsederek gece saatlerinde adeta bir fırın etkisi yarattığı "şehir ısı adası" olgusu, kent merkezlerindeki riski daha da büyütüyor. Uzmanlar, sıcaklıkların zirve yapacağı bu günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar, yalnız yaşayan vatandaşlar ve kronik hastalar için acil durum uyarısında bulunuyor. Kalp-damar, solunum ve metabolizma rahatsızlığı olanların, güneşin en acımasız olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinlikle sokağa çıkmaması gerekiyor. Riskli saatlerde açık renkli kıyafetler giyilmesi, su tüketiminin artırılması ve Alanya sıcağında efor gerektiren fiziksel işlerin günün daha serin saatlerine ertelenmesi hayati önem taşıyor.