Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir müşteriden tek külah dondurma için 10 Euro talep eden seyyar işletmenin faaliyetlerine son verildi. İHA'nın aktardığına göre, müşteri ile satıcı arasında çıkan fiyat tartışmasının büyümesi üzerine olay vakit kaybetmeden ilgili kurumlara yansıdı.

Şikayet üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ortak bir çalışma başlattı. İşletmeye yönelik gerçekleştirilen ani denetimlerde, fahiş fiyat uygulamasının yanı sıra çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği ve hanutçuluk yapıldığı da kayıt altına alındı.

İŞLETMEDE ÇİFTE ETİKET VE HİJYEN İHLALİ

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, dondurma ve meyve suyu satışı yapan tezgahta mevzuata aykırı pek çok unsur bulunduğu bildirildi. Ekiplerin detaylı incelemesinde, işletmenin müşterileri yanıltmaya yönelik çift etiket kullandığı ve temel temizlik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Kaymakamlık, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu işletmeyi tamamen mühürledi.

TURİZM BÖLGELERİNDE DENETİMLER SIKLAŞIYOR MU?

Akdeniz bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin zaman zaman maruz kaldığı fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırımların tavizsiz uygulandığı dikkat çekiyor. Tüketici haklarının korunması ve turizm imajının zedelenmemesi adına, Antalya merkez ve Alanya gibi ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda benzer etiket ve hijyen denetimlerinin sezon boyunca artarak devam etmesi öngörülüyor.