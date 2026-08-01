Antalya Uluslararası Havalimanı'nda turistlerin karşılanma düzenine ilişkin 30 Temmuz Perşembe gecesi saat 00.00 itibarıyla yeni bir sisteme geçildi.

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Antalya Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından acentelere mail yoluyla bildirilen 5 maddelik düzenleme, sektör temsilcilerinin tepkisi üzerine yetkililerce reddedilse de sahada uygulanmaya başlanması kafa karışıklığı yarattı.

Yerel basında yayımlanan detaylara göre, emniyet ve havalimanı yönetimi iş birliğiyle hazırlanan düzenlemenin, otopark ve karşılama alanlarındaki kötü görüntüyü engellemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Ancak TÜRSAB

Antalya BTK yetkililerinin, artan şikayetler üzerine resmi mail adreslerinden gönderilen duyuruyu sahiplenmeyerek 'Herhangi bir duyuru yapmadık' demesi dikkat çekti.

5 MADDELİK YENİ SİSTEM NELERİ İÇERİYOR?

Yeni kurallar kapsamında karşılama yapan acenteler 9'arlı gruplara ayrıldı. Toplam 13 pleksiglas blok, aralarında 30-40 santimetre mesafe kalacak şekilde alana yerleştirildi. A'dan M'ye kadar harflendirilen bu bloklarda, her gruba 54, her bir acenteye ise en fazla 6 misafir ismi yazma hakkı tanındı. Karşılama alanında firma veya logolu tabela kullanımı tamamen yasaklanırken, kurallara uymayanların Havalimanı Mülki İdaresi kararıyla cezalandırılacağı açıklandı.

SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLARIN ALANYA'YA OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya genelinde faaliyet gösteren 2 bin 500'ü aşkın acentenin kısıtlı sayıdaki desk ve tabelalara sığdırılmasının imkansız olduğu öne sürüldü. Özellikle sağlık turizmi yapan firmaların sistemde yer bulamaması nedeniyle, gelen turistlerin transfer araçlarına ulaşmakta zorluk çektiği bildirildi. Antalya Havalimanı'ndaki bu lojistik aksaklıklar, yolcu trafiğinin büyük bir kısmını çeken Alanya turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Alanya'ya transfer edilecek misafirlerin havalimanındaki ilk karşılama anında yaşayabileceği mağduriyetlerin, bölge turizmine muhtemel etkileri turizmciler arasında değerlendiriliyor.