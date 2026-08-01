Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünün önemli oyuncularından CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik kısmının Aydın Grup'a devir işlemi resmen tamamlandı. Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçlerinin geride bırakıldığı bildirilerek, hisse devrinin bugün itibarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

A101 VE CARREFOURSA BİRLEŞİYOR MU?

Devir işleminin ardından en çok merak edilen konulardan biri iki büyük market zincirinin akıbeti oldu. Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altına giren CarrefourSA ve A101, faaliyetlerine farklı yönetim yapıları altında devam edecek. Her iki marka da kendi kimliklerini koruyarak ayrı segmentlerde bağımsız şekilde müşteriyle buluşmayı sürdürecek. Bu yeni dönemin operasyonel liderliğini ise CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) olarak atanan Hatice Evren üstlenecek.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Söz konusu satın alma işlemi, Türkiye perakende pazarında indirimli market konsepti ile süpermarket konseptini aynı sermaye çatısı altında buluşturarak sektördeki rekabet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, konuya ilişkin değerlendirmesinde bugün itibarıyla yeni bir sayfa açtıklarını aktardı.

Yeni yatırımla birlikte CarrefourSA'nın finansal yapısının daha da sağlamlaşacağını belirten Bostan, bu durumun kendilerine cesur adımlar atma imkanı verdiğini ifade etti. Bostan, alışveriş deneyimini iyileştirmeyi, tedarikçilerle birlikte büyümeyi ve çalışanlar için gelişime açık bir iş yeri yaratmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak" dedi.