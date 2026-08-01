Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da, bir binanın giriş katında yürütülen tadilat çalışması yangınla sonuçlandı. Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binadaki kadın kuaföründe saat 12.30 sıralarında tente montajı için kaynak işlemi başlatıldı. Bu sırada etrafa saçılan kıvılcımların bitişikteki yorgancı dükkanına sıçraması sonucu alevler bir anda yükseldi.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte yoğun duman tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin hortumlarla yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmayla kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki işletmede de ciddi maddi hasar oluştu.

KIVILCIMLAR KARTONPİYERİ TUTUŞTURDU

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan ancak başarılı olamayan kaynak ustası Ahmet Kaymakçı, ufak bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüştüğünü belirtti. Can kaybı olmamasına şükrettiklerini aktaran Kaymakçı'nın oğlu ve işletme sahibi İsmail Kaymakçı ise olayın aniden geliştiğini ifade etti. Müşterisiyle ilgilendiği sırada babasının balkonda gölgelik montajı yaptığını söyleyen Kaymakçı, kıvılcımların balkondaki kartonpiyerleri tutuşturduğunu ve dumanların bir anda her yeri kapladığını dile getirdi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, zarar gören yorgancı dükkanının sahibinin olay sırasında şehir dışında olduğu öğrenildi.

TADİLATLARDA YANGIN GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

İş güvenliği uzmanları, özellikle konut altı ticari alanlarda yapılan kaynak ve taşlama gibi işlemler sırasında yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını vurguluyor. Bu tür sıcak çalışma ortamlarında, çalışma alanının yakınında mutlaka uygun kapasitede yangın söndürme tüpü bulundurulması ve yanıcı malzemelerin önceden izole edilmesi, olası felaketlerin önüne geçmek için temel bir güvenlik standardı olarak kabul ediliyor.

İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının kesin çıkış nedenine ve oluşan hasarın boyutuna ilişkin başlatılan resmi inceleme devam ediyor.